Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Giresun'da (3) - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Giresun'da (3)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANKARA-NİĞDE OTOYOLU'NDAN 10 BİNE YAKIN ARAÇ GEÇTİGiresun'un Dereli ilçesindeki çalışmaları inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil, Karaismailoğlu, Ankara-Niğde otoyolunu hizmete sunduklarını hatırlatarak, "Ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesiydi.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Giresun'da (3), System.String[]

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANKARA-NİĞDE OTOYOLU'NDAN 10 BİNE YAKIN ARAÇ GEÇTİ

Giresun'un Dereli ilçesindeki çalışmaları inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil, Karaismailoğlu, Ankara- Niğde otoyolunu hizmete sunduklarını hatırlatarak, "Ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesiydi. Kara yolu ulaşım tarihimizin en önemli projelerine bir ekleme oldu. 330 kilometrelik bir otoyol aksımızı Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar toplamda 1230 kilometrelik bir yol ağını tamamlamış olduk. Bu da ülkemize kazandırılan en önemli projelerden bir tanesi. Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan çok büyük beğeni alıyor. Dün itibarıyla ilk gün olmasına rağmen 10 bine yakın araç geçişi oldu. İnşallah bu artarak devam edecek" dedi.

'GİRESUN GÜNDEMİMİZ OLDU'Sel afeti nedeniyle Giresun'da yaşanan sıkıntıların büyük oranda kaldırıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Dereli'de ve Giresun genelinde yaşam başladı ama afetin etkilerini silmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. İnşallah en kısa zamanda onu da ortadan kaldıracağız. Köprülerin imalatına bir yandan başladık. Hasar gören yollarla ilgili de projelerimizi yapıyoruz. Bundan sonra yapılacak projelerin afetten hiç etkilenmemesi için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 22 Ağustos'tan bu yana buradayız. Giresun gündemimiz oldu sürekli ve vatandaşımızla beraber olduk. Onlarında desteğiyle, moral ve motivasyonla birlikte bütün sıkıntıların üzerinden geliyoruz" diye konuştu.ARAMA ÇALIŞMALARINDA 500 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü de aktaran Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah böyle afetlerin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapağız. Burada en üzücü şey afet nedeniyle oluşan kayıplarımız. Kayıplarımızın çoğuna ulaştık ama bulunamayan kayıplarla ilgili çalışmaları yerinde inceledik. Kayıpların bulunabilmesi için 500 kişi çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda onları da buluruz" şeklinde konuştu.


Giresun, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 19:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Giresun'da (3) - Son Dakika

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