Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, İstanbul'a gidiyor - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, İstanbul'a gidiyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gidiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidiyor. Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, son durumu yerinde görmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a hareket etti.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,