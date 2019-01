Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu'ndan Taziye Ziyareti - İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer, Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi'nde taziyelerin kabul edildiği salona geldi.



Soylu ve Kasapoğlu, Yücel'in babası Fatih Yücel ve aile fertleriyle görüştü, başsağlığı dileklerini iletti.



Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Daha sonra Küçükköyspor Kulübü'nü ziyaret eden Soylu ve Kasapoğlu, kulüp başkanı Muzaffer Şahintürk'e de başsağlığı dileğinde bulundu.



"Olayı duyduğum zaman Tunceli'deydim"



İçişleri Bakanı Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bayrampaşa'daki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne geldi.



Burada Yıldırım Bosnaspor Kulübü yetkilileriyle bir araya gelen Soylu ve Kasapoğlu, taziye dileklerini iletti.



Burada konuşan Soylu, üzüntülü olay nedeniyle bir arada olduklarını söyledi.



Hayatın insanlara hep ders verdiğini vurgulayan Soylu, "Hep kayıp da vermez, kazanç da verir, hem sevinç de vermez, üzüntü de verir, hep başarı da vermez, başarısızlık da verir." dedi.



"Bu olayı duyduğum zaman Tunceli'deydim." diyen Soylu, orada spor imkanlarının nasıl geliştirilebileceğini, daha iyi bir noktaya getirilebileceğini değerlendirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"(Oradaki çocuklarımızı başka bir şeye sevk etmeye çalışanlara karşı sporla nasıl tedbir alabiliriz?) Kayak yapan çocuklar, kanoya binen çocuklar, futbol, basketbol, voleybol oynayan, atletizm yapan çocuklar, hepsini oraya getirmişlerdi ve her birinin hem sporla aldığı terbiye, disiplin, bir arada olma ahlakı, birbirine gösterdikleri hoşgörü, saygı, sevgi, birlikte büyüyebilme anlayışı, her birini orada hep beraber konuştuk. O esnada böyle bir haber aldık."



Soylu, taziye evine gidip başsağlığı dileklerini ilettiklerini anımsatarak, "30 şampiyonluk üst üste olsa bir çocuğun kaybını telafi edebilecek bir güce sahip değil. Böyle bir şeyi hiçbirimiz istemeyiz zaten ama bizim buradan bir ders çıkarmamız lazım ve memleketimize de bir mesaj vermemiz lazım." diye konuştu.



"Türkiye'ye bu acı olay üzerinden ortak mesaj vereceklerdir"



Küçükköyspor Kulübü'ne de gittiklerini hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:



"Bir kere attığınız adım isabetli bir adım oldu, Türkiye'ye bir mesaj oldu. Futbolun, şampiyonluğun hiçbir ederi yok, insanın değeri ve önemi var. 'Biz takımı çekiyoruz.' Bu önemli bir şeydir. Atılan adım, birbirine hararetli bir şekilde saldıranlara belki de verilebilecek bir ders aldık, bir ders de buradan aldık. O açıdan hem Küçükköyspor Kulübü hem Yıldırım Bosna bizim iki güzide spor kulübümüz. Böyle bir hassasiyeti birbirimize göstermek durumundayız. Acımız, hepimizin ortak acısıdır. Aileye de gittiğimizde aynı vakarı gördük. Kader tecelli etti, ne bir dakika önce ne de bir dakika sonra olacaktı.

Futbolu, sporu şiddet noktasına taşımak ne anlayışımıza ne kültürümüze ne de ahlakımıza yakışmıyor. Buradan hepimiz bir ders çıkararak gerekli bütün önlemleri bundan sonra da alarak... İnanın bir futbol takımı bir müsabakaya gitmek için kendi evinden çıkmasından müsabakaya gittiği noktaya kadar bütün güvenlik görevlilerimiz takip ediyor. Buna rağmen yine müsabakaya giderken aldığımız tedbirlerde görüyoruz birçok şey çıkıyor. Çakı, kasatura, olmayan yok. Savaşa mi gidiyoruz yoksa karşılıklı bir seyir zevkinin yaşanacağı bir spor müsabakası takip etmeye mi gidiyoruz? Sporda Şiddet Yasasını önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımız çalışıyor, inşallah bir noktaya ulaşılacaktır. Kendi iradesinde yürüyen bir mesele ama bunun da ne kadar önemli olduğunu bir kere daha burada hep birlikte anlamış olduk. İnşallah buradan alacağımız adımlarla birlikte bu meselelerin bir kere daha tekerrür etmemesi için hep beraber gayret sarf edeceğiz. İnanıyorum ki inşallah bir daha başımıza böyle bir iş gelmez. Birkaç gün içerisinde hem Küçükköyspor Kulübü hem de Yıldırım Bosna bir araya gelecek ve Türkiye'ye bu acı olay üzerinden ortak bir mesaj vereceklerdir. Buna da inanıyoruz, inancımız tamdır."



"Taraftarlık gönül hadisesi"



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da vefat eden Muhammed Yücel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.



Olayın gerçekten üzücü olduğunu, gencecik birinin toprağa verildiğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu üzücü olayların tekrar meydana gelmemesi için hepinize ciddi görevler düşüyor. Taraftarlık bir gönül hadisesi. İster amatör takım olsun ister profesyonel, semt takımı, şehir takımı olsun. Bu taraftarlık tek taraflı bir gönül, sevda olayı ve bu gönül işini kimsenin istismar etmesi, başka mecralara çekmesi hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir olay. Bu manada aklıselim hiçbir kimse her ne amaçla olursa olsun bu hadiseyi tasvip etmez. Hem Bakanlık olarak hem tüm taraflar olarak, siyasi camia olsun sivil toplum örgütleri kulüpleri olsun bu işin üstüne hep birlikte gideceğiz. Bu işin daha başka şekillerde tezahür etmemesi için iş birliğine mutlaka ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kasapoğlu, sporun ruhunun, amacının insanları kaynaştırmak olduğunu belirterek, "O sahadaki rekabeti de centilmence, saygı, sevgi çerçevesinde sergilemek ve maç neticesinde de yine el ele, kol kola sahadan ayrılmak, dostluğu pekiştirmek... Bu amacı da hiçbir zaman unutmamak lazım." dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bir daha bu tür elim sonuçların spor hayatında olmamasını temenni ederek, Yücel'e Allah'tan rahmet, spor camiasına başsağlığı diledi.



Buradaki ziyarete, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katıldı.

