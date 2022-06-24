Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1) - Son Dakika
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Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1)

24.06.2022 11:27
Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Şunu çok rahatlıkla artık söyleyebiliriz, büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, izlemek durumundayız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Şunu çok rahatlıkla artık söyleyebiliriz, büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, izlemek durumundayız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kirişci, Marmaris'te orman yangınındaki son durumla ilgili Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Kirişci, sahada çok büyük tehlike arz eden unsurun kalmadığını ancak konunun henüz neticelenmediğini çünkü meteorolojiden, bugün öğleden itibaren yüksek hava sıcaklığı ve rüzgar olacağı yönünde bilgilendirme geldiğini belirtti.

Ekiplerin gündüz ve gece yoğun şekilde çaba sarf ettiğini anlatan Kirişci, havanın kararması nedeniyle, gece boyunca karadan etkili bir çalışma sürdürüldüğünü bildirdi.

Yangında görev alan araç gereçlerle ilgili de bilgi veren Kirişci, sahada, 453 arazözle toplam 1148 aracın bulunduğunu, adım atacak yer olmadığını ifade etti.

Hava araçları konusunda da 61 helikopter ile 13 uçağın sahada sabah saatlerinden itibaren görevde olduğunu aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"Katar'dan 3 helikopter ulaştı, onlar da sahada. 1 adet Azerbaycan'a ait amfibi uçak hizmetlerini sürdürüyor. Bu arada dün de belirtmiştik, yardım talebi çağrısına çıkmadık uluslararası arenada ama başta İsrail olmak üzere Romanya ve Avrupa'nın ilgili birimlerinin, bize bu konularda yardımcı olmak ve katkı sağlamak adına araç gereç yönünden teklifleri var. Fakat biz son bugün yapılan teklifleri, gelinen olumlu noktayı da dikkate alarak şimdilik beklemede tutuyoruz. İnşallah bu güzel habere de artık yaklaşırız diye umut ediyoruz. Çünkü bu rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil."

Akredite olan sivil toplum kuruluşlarının da yoğun çaba gösterdiğine değinen Kirişci, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hükümetin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla, evleri tahliye edilen ailelere 3 biner liralık nakit desteği olduğunu hatırlatan Bakan Kirişci, "Şunu çok rahatlıkla artık söyleyebiliriz, büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, izlemek durumundayız." dedi.

(Sürecek)

YORUMLAR
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Kirişci: 'Ümitsiz değiliz, çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz' Kirişci: 'Ümitsiz değiliz, çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz' Soylu: '(Marmaris'teki orman yangını) Gece görüşlü helikopterler ile ilgili adımların iyi hesap edilmesi lazım' Soylu: '(Marmaris'teki orman yangını) Gece görüşlü helikopterler ile ilgili adımların iyi hesap edilmesi lazım'
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1) - Son Dakika
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