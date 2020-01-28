Bakanlar Soylu ve Koca, Çevrimtaş köyünde inceleme yaptı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden zarar gören Sivrice'nin Çevrimtaş köyünde incelemelerde bulundu.

Helikopterle köye gelen Soylu ve Koca, yıkılan binalara ilişkin Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül'den bilgi aldı.

Depremde yakınını kaybettiği için gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşı fark eden Soylu, bu kişiyi teselli ederek başsağlığı diledi.

Öte yandan, 45 haneli köyde deprem nedeniyle 6 evin yıkıldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Depremde yıkılan evlere 2007'de ağır hasar raporu çıkarıldığı ve bu mülk sahiplerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ev verildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının da depremde hayvanları zarar gören vatandaşlara 28 büyükbaş, 70 küçükbaş hayvan verdiği belirtildi.

Köyde hayvanlar için 3 çadır kurulduğu ve yem ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Ayağında ödem oluşan büyükbaş hayvana da gerekli tedavi uygulanarak çadırda barınmasının sağlandığı kaydedildi.