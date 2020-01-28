Bakanlar Soylu ve Koca, Çevrimtaş köyünde inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Koca, Çevrimtaş köyünde inceleme yaptı - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Koca, Çevrimtaş köyünde inceleme yaptı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden zarar gören Sivrice'nin Çevrimtaş Köyünde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden zarar gören Sivrice'nin Çevrimtaş Köyünde incelemelerde bulundu.

Helikopterle köye gelen Soylu ve Koca, yıkılan binalara ilişkin Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül'den bilgi aldı.

Depremde yakını hayatını kaybettiği için gözyaşlarına hakim olamayan köylüyü fark eden Soylu, söz konusu kişiyi teselli ederek başsağlığı diledi.

Öte yandan, 45 haneli köyde deprem nedeniyle 6 evin yıkıldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Depremde yıkılan evlere 2007'de ağır hasar raporu çıkarıldığı ve bu mülk sahiplerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ev verildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının da depremde hayvanları zarar gören vatandaşlara 28 büyükbaş, 70 küçükbaş hayvan verdiği öğrenildi.

Köyde hayvanlar için 3 çadır kurulduğu ve yem ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Ayağında ödem oluşan büyükbaş hayvana da gerekli tedavi uygulanarak çadırda barınmasının sağlandığı öğrenildi.

Bakanlar Soylu ve Koca, Çevrimtaş köyünde inceleme yaptı

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:53 Kaynak: AA
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