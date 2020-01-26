Bakanlar Soylu ve Koca, depremden etkilenen Gezin köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Koca, depremden etkilenen Gezin köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Koca, depremden etkilenen Gezin köyünde incelemelerde bulundu

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Maden ilçesinin Gezin köyünde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu ve Koca, depremden etkilenen Gezin köyünde incelemelerde bulundu, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Maden ilçesinin Gezin köyünde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu ve Koca, Gezin köyünde yıkılan, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü binada inceleme yaptı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada vatandaşlarla bir süre görüşen Soylu ve Koca daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Gezin Yardım Koordinasyon Merkezi'ni gezdi.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, yıkılan ev ve iş yerleri ile ilgili gerekenin yapılacağını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 360'ı aşkın kişi ile hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Soylu, "Aynı zamanda bir şey daha yaptık. AFAD ve İçişleri Bakanlığı olarak buraları özellikle genel afete yönelik etkililik altına aldık. Burada tek tek tespit yapacağız. Buradaki şartlar çerçevesinde Maden'e ne yapıyorsak buraya da hızlı bir şekilde yapacağız ve başaracağız." dedi.

Elazığ, Maden, Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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