Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması

Bakanların otobüs içindeki vatandaşlarla konuşması

Bakanların depremzedeleri ziyaret etmesi

Çadır içine girmeleri

Çocuklara oyuncak vermeleri

Çadır ziyareti ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.