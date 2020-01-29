Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

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Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti
9 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması Bakanların otobüs içindeki vatandaşlarla konuşması Bakanların depremzedeleri ziyaret etmesi Çadır içine girmeleri Çocuklara oyuncak vermeleri Çadır ziyareti ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile...
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:21 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması
Bakanların otobüs içindeki vatandaşlarla konuşması
Bakanların depremzedeleri ziyaret etmesi
Çadır içine girmeleri
Çocuklara oyuncak vermeleri
Çadır ziyareti ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.
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