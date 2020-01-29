Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti

9 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması Bakanların otobüs içindeki vatandaşlarla konuşması Bakanların depremzedeleri ziyaret etmesi Çadır içine girmeleri Çocuklara oyuncak vermeleri Çadır ziyareti ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması

Bakanların otobüs içindeki vatandaşlarla konuşması

Bakanların depremzedeleri ziyaret etmesi

Çadır içine girmeleri

Çocuklara oyuncak vermeleri

Çadır ziyareti ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:21 Kaynak: AA
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