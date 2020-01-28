Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in yakınlarını ziyaret etti.

Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in yakınlarını ziyaret etti.

Kentteki incelemelerini sürdüren Soylu ve Koca, merkez Sürsürü Mahallesi'ndeki Bahçesaray Sitesi'ndeki taziye evine geldi.

Soylu ve Koca, depremde yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremzedelerle sohbet eden Soylu, kentteki binaların durumuna ilişkin soru üzerine, "Toplam 9-10 gün içerisinde Elazığ'ın merkezindeki tüm binaların hasar tespitini bitirmiş olacağız." dedi.

Depremde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan iki depremzede kadınla görüşen Bakan Koca da her zaman onların yanında olduklarını belirtti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler
Trump'ın savaşı bitireceğiz dediği anlaşma sonrası Filistinliler sokağa döküldü Abdullah Gül ve Binali Yıldırım, Olçok ailesinin cenaze töreninde bir araya geldi Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakasına rastlanmadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 22:01:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]