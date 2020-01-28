Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in yakınlarını ziyaret etti.

Kentteki incelemelerini sürdüren Soylu ve Koca, merkez Sürsürü Mahallesi'ndeki Bahçesaray Sitesi'ndeki taziye evine geldi.

Soylu ve Koca, depremde yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremzedelerle sohbet eden Soylu, kentteki binaların durumuna ilişkin soru üzerine, "Toplam 9-10 gün içerisinde Elazığ'ın merkezindeki tüm binaların hasar tespitini bitirmiş olacağız." dedi.

Depremde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan iki depremzede kadınla görüşen Bakan Koca da her zaman onların yanında olduklarını belirtti.