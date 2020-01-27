Bakanlar Soylu ve Koca, enkaz altından iki kişiyi çıkaran Suriyeli Mahmud'a teşekkür etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da yıkılan binanın enkazından iki kişiyi çıkaran üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile görüştü.

Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Soylu ve Koca, daha sonra depremin hemen ardından yıkılan binada Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini enkazdan çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'a teşekkür etti.

Gazetecilerin Suriyeli sığınmacılara ilişkin soruları üzerine Bakan Soylu, "Mahmud insanlığın kendine vermiş olduğu bir vazifeyi yerine getirdi. Allah razı olsun. Biz 400 yıl aynı sancak altında yaşadık. Biz kardeşiz ve bu kardeşliğimiz devam ediyor. Aynı kıbleye yönelip secde ediyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu zor günlerde el ele birlikteliğimizi ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, İdlib'de olan Mahmud el Osman'ın ailesiyle ilgili çalışma olup olmayacağına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Biz şu anda burada nasıl bir mücadeleyi ortaya koyuyorsak, şu anda orada, yine burada gördüğünüz sivil toplum örgütleriyle beraber Kızılay'dan Diyanet'e, İHH'ya, Beşir'e, Hayrat'a kadar bütün hepsiyle beraber nasıl burada bir sistem kurmuş onlara zimmetlemişsek orada da aynı meseleyi yapıyoruz. Nasıl burada çadırlar, konteynerler kuruyorsak, şu anda aynı şekilde arkadaşlarımız oradalar. Orada briket evler kuruyorlar ve o bombaların altından kaçan çocuklara, annelere, kadınlara, yaşlılara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sınırımızın 20, 30 kilometre ilerisinde ve burada insanlık adına birbirimize sahip çıkıyoruz."

Bakan Koca da depremin ardından elinden gelenleri yapmaya çalışan herkese teşekkür ederek, "Biz aynı değerlere aynı inanca sahibiz. Mahmut da Emine de insanlığın tek bir dil olduğunu hepimize göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, heyecandan konuşamayan Mahmud el Osman'a sarıldı.