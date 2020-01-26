Bakanlar Soylu ve Koca ile Binali Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Bakanlar Soylu ve Koca ile Binali Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milletvekili Binali Yıldırım depremde iki binanın tamamen yıkıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz alanında incelemede bulunup, bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milletvekili Binali Yıldırım depremde iki binanın tamamen yıkıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz alanında incelemede bulunup, bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bugün Elazığ'a gelen son başbakan Binali Yıldırım ile birlikte incelemelerde bulundu. Depremden 39 saat sonra çıkartılan ve çöken 5 katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez'in ardından ekipler, son kez sismik ses dinleme yaptı. Arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmaları devam etti. - ELAZIĞ
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