Bakanlar Soylu ve Koca ile Binali Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bugün Elazığ 'a gelen son başbakan Binali Yıldırım ile birlikte incelemelerde bulundu. Depremden 39 saat sonra çıkartılan ve çöken 5 katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez'in ardından ekipler, son kez sismik ses dinleme yaptı. Arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmaları devam etti. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak