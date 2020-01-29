Bakanlar Soylu ve Koca Malatya Valiliğinde depreme ilişkin gelişmeleri değerlendirdi (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen Malatya'yı ziyaret etti.

Valiliğe geçen Soylu ve Koca, Vali Aydın Baruş'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Depreme ilişkin süreç ve gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Depremin hemen ardından bölgeye gelerek vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getiren Soylu, "Şunu ifade etmek isterim ki milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde oldu. Bu dayanışma içerisinde ortaya konulan irade de aslen bize çok şey öğretti. Büyük bir milletin parçası, ferdiyiz. Böyle büyük bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Depremin meydana geldiği saatten sonra 1416 artçı depremin yaşandığını anlatan Soylu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ilgili bakanlıkların elinden geleni yaptığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gayret gösterdiklerini bildirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız maddi ve manevi, sürekli meselenin yönetilmesinde oldular. Kendileri de hem Doğanyol'a hem de Elazığ merkeze ziyaretlerde bulundular." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malatya Valiliğimiz, Elazığ'da olduğu gibi afet koordinasyon merkezinde, milletvekillerimiz, tüm belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızla büyük bir gayret içerisinde oldular. Depreme maruz kalan bölgelerdeki vatandaşlarımıza el uzattılar. O günden bu yana 6 bine yakın çadır dağıttılar. Her birine yatak, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçlar ile gıda kolileri, battaniye dağıtıldı. Sıcak yemekten kumanyaya kadar vatandaşımızın tüm gıda ihtiyaçlarında AFAD, Kızılay, gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kurum ve kuruluşlarımız herkes el birliğiyle çok önemli bir mücadele ortaya koydu."

"Yeni konutların yerleri planlandı"

Yıkılan binaların olduğunu, bunlar üzerinden belirledikleri ödemelerin bir kısmının gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, eşyalı olanlarla ilgili acil kira yardımlarının yarın sabah dağıtılacağını bildirdi.

"Bankalarımız gece de açık olacaklar. Oradan da gerekli ödemeyi temin ederler. Sayın Cumhurbaşkanımız da köylerdeki konutların çelik konstrüksiyon olacak şekilde yapılması lazım geldiği talimatını verdi." ifadelerini kullanan Soylu, gerekli planlamalardan sonra bu çalışmaların gerçekleştirileceğini belirtti.

Soylu, vatandaşın her noktada yanında olduklarını dile getirerek, herkesin, gücü ölçüsünde elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu aktardı.

"Yaraları en kısa sürede saracağız"

Devletin ve milletin ortaya koyduğu birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Soylu, "Yaraları en kısa sürede saracağız. Depremden daha az etkilenmek için almamız gereken tüm tedbirleri, deprem sırasında alacağımız tedbirleri ve deprem sonrası yapılacakları bir kez daha değerlendireceğiz." diye konuştu.

Depremden etkilenen çocuklara psikolojik destekten, Diyanet İşleri Başkanlığının manevi rehberlerine, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarının sunduğu hizmetlere kadar herkesin sahada olduğunu vurgulayan Soylu, yaraların sarılmasına katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

"Sağlık sistemimizde en ufak bir aksama olmadı"

Soylu, şöyle konuştu:

"Arama kurtarma çalışmaları, bütün Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşti. Ciddi bir süreç oldu. Deprem oldu, binlerce yaralı olduğu halde sağlık sistemimizde en ufak bir aksama olmadı. Şehir Hastanesi Elazığ'da tıkır tıkır çalıştı ve deprem izolatörü ile en güvenli sığınak haline geldi. Bu da atılan adımların aslında geçmiş dönemden itibaren en önemli göstergelerinden biri. Sağlık konusunda çok ciddi bir özgüven içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Depremin tamamını değerlendirdiğimizde en ufak bir aksama olmadı. Sonra gönüllüler sahada ve öyle bir duygudaşlık yaşanıyor ki bu süreç hakikaten çok şeyler öğretti."

Soylu, yaklaşık 100 milyon lira bağış yapıldığını ifade ederek, yardımların hakkaniyet içerisinde ulaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Bölgenin tamamının depremzede olduğuna dikkati çeken Soylu, "Varlıklı ve yoksul arasında değişen bir şey yok. Kimse evine giremiyor zaten. Bütün depremzedelere bakmak bizim temel görevimiz. O açıdan bu konuda da çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde hakikaten birçok meselenin, milletimizin desteği ve duasıyla altından kalktık, kalkmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu meselede de vatandaşımızı yalnız bırakmadan, onların mağdur olmasına fırsat vermeden, karşı karşıya kaldığımız durumda maddi kayıpları telafi edeceğiz. Manevi olarak da vatandaşların yanında olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bütün sağlık personelimiz ilk andan itibaren seferber oldu"

Sağlık Bakanı Koca da depremin olduğu ilk saatlerden itibaren Elazığ ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde olduklarını hatırlattı.

Tedbirleri hızla almaya çalıştıklarını dile getiren Koca, "Özellikle sağlık boyutuyla bütün sağlık personelimiz ilk andan itibaren seferber oldu. Türkiye'nin birçok ilinden personelimiz var. Ciddi bir fedakarlık, özveri gösterildi. Deprem sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularımızı tekrar hatırlamamıza vesile oldu." diye konuştu.

Elazığ ve Malatya'da hastanelere başvuran 1607 hastanın olduğunu dile getiren Koca, bu hastaların önemli bir kısmının taburcu edildiğini kaydetti.

Psikososyal destek

"Hastanelerde tedavisi devam eden 58 hastamız var. Malatya'da ise 15 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Malatya'da bugün itibarıyla yoğun bakımda takip edilen bir hastamız kalmadı." diyen Koca, şöyle devam etti:

"Bu dönemin ikinci evresi olan halk sağlığı, enfeksiyon veya salgınların önlenmesi, kronik hastalıkların takibi gibi daha çok psikososyal desteğe ihtiyaç duyulan yoğun bir durum olduğunu biliyoruz. Bu psikososyal desteği de planlamak üzere bir yaklaşım içindeyiz."

Çadırlar ve toplu yaşamın olduğu alanlarda hızla sahra hastaneleri ünitesini oluşturduklarını dile getiren Koca, bugün itibarıyla 9 hastaneye ulaştıklarını bildirdi.

Bu ünitelerden birini Doğanyol'da açtıklarını anlatan Koca, "800'e yakın hastaya bugün bu merkezlerde bakılmış. Ben normal rutin sağlık kuruluşlarımızdaki muayeneden bahsetmiyorum. Bu ünitelerimizde 24 saat hizmet veriliyor, uzman hekim, hemşire ve yanında ambulans bulunuyor." dedi.

Bundan sonraki süreçte taburcu edilen yaralıların, evde takiplerine başladıklarına değinen Koca, kronik hastaların da tespitine başladıklarını, ilaca erişimi sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Koca, özellikle Doğanyol için psikolog ve psikiyatrist ekibin yarından itibaren aktif hizmet vermesini planladıklarını aktardı.

Bu dönemde sağlık alanında ciddi bir sorun yaşanmadığına, sağlık personelinin olağanüstü bir performans sergilediğine dikkati çeken Koca, bütün sağlık personeline teşekkür etti.

Bakan Koca, Doğanyol'da daha önce planlanan ve projesi biten yeni hastane ihalesinin de 2 gün önce yapıldığını, bunun, hastane binasının yanında 10 lojmandan oluşan bir yapı olacağını sözlerine ekledi.