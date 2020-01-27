Son Dakika › Güncel › Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü'de incelemelerde bulundu
8 dakika önce
Ekiplerin Sürsürü'deki enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çalışması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın enkaz bölgesinde inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkaz bölgesinden ayrılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:23 Kaynak: AA
Ekiplerin Sürsürü'deki enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çalışması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın enkaz bölgesinde inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması
Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkaz bölgesinden ayrılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Son Dakika Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Korona virüsü belirti göstermeden bulaşıyor ve bulaşıcılığı gitgide artıyor Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı