Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ekiplerin Sürsürü'deki enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çalışması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın enkaz bölgesinde inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması

Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkaz bölgesinden ayrılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.