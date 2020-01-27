Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü'de incelemelerde bulundu

8 dakika önce

Ekiplerin Sürsürü'deki enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çalışması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın enkaz bölgesinde inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkaz bölgesinden ayrılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...

Ekiplerin Sürsürü'deki enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çalışması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın enkaz bölgesinde inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması

Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkaz bölgesinden ayrılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü'de incelemelerde bulundu

fahrettin koca, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek
Korona virüsü belirti göstermeden bulaşıyor ve bulaşıcılığı gitgide artıyor Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 02:31:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]