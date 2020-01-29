Bakanlar Soylu ve Koca, yaralı depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

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Bakanlar Soylu ve Koca, yaralı depremzedeleri ziyaret etti
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı depremzedeleri ziyareti MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yaralı depremzedeleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:17 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı depremzedeleri ziyareti MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yaralı depremzedeleri ziyaret etti.
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