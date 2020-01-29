Bakanlar Soylu ve Koca, yaralı depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Koca, yaralı depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Koca, yaralı depremzedeleri ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı depremzedeleri ziyareti MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı depremzedeleri ziyareti MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

Bakanlar Soylu ve Koca, yaralı depremzedeleri ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:17 Kaynak: AA
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