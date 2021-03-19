Bakan Soylu ve Kurum, 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde - Son Dakika

Bakan Soylu ve Kurum, 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde
19.03.2021 10:02
Bakan Soylu ve Kurum, 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün çıkan yangında 60 hanenin yandığı Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde...
Bakan Soylu ve Kurum, 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün çıkan yangında 60 hanenin yandığı Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu
ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde önceki gün 35 bina ve 60 hanenin kül olduğu yangının ardından bugün köye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu.
Bakan Soylu, bugün sabah saatlerinde helikopterle Erzurum üzerinden köye gelerek beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte köy halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bakan Soylu, "Allah beterinden korusun" diyerek köy halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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