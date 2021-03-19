Bakanlar Soylu ve Kurum, çok sayıda evin yandığı Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Kurum, çok sayıda evin yandığı Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu

19.03.2021 12:03
Bakanlar Soylu ve Kurum, çok sayıda evin yandığı Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde meydana gelen yangın sonrasında yeni yapılacak konutlar için zemin etütlerine bugünden itibaren başlanacağını, köydeki iki alanın da kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edileceğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde meydana gelen yangın sonrasında yeni yapılacak konutlar için zemin etütlerine bugünden itibaren başlanacağını, köydeki iki alanın da kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edileceğini bildirdi.

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 17 Mart'ta yangında çok sayıda evin zarar gördüğü Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Dereiçi halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Allah'tan bir daha böyle kaza bela yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yangının çıktığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilgili tüm bakanlıkların Dereiçi'ne hareket ettiğine işaret eden Kurum, valilik koordinasyonunda bir taraftan yangın söndürme, bir taraftan da kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut olmak üzere ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümün zarar gördüğünü vurgulayan Kurum, "Bakanımız da ifade ettiler zorlu bir coğrafya, arazi koşulları hakikaten çok zor ancak bir daha böyle acılar yaşamamak adına tedbirli hareket etmek zorundayız. Bu noktada hem bulunduğumuz alanda hem de okulumuzun yanında yer alan alanda çalışma yapacağız. Çalışmayı TOKİ'miz yapacak, hızlı bir şekilde bugünden itibaren yaptıkları incelemelerde bugünden itibaren zemin etütlerine başlayacaklar ve iki alanı da kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz." diye konuştu.

-"Amacımız 6 ay içerisinde başlayıp, projeleri tamamlayıp sizlere teslim etmektir"

Bakan Kurum, bir vatandaşın kendisine "burada iki evim var, ikisi de yandı, ikisinin de tapusu benim üzerimde" diye soru yönelttiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

" AFAD'dan hak sahibi olanlar AFAD'dan, AFAD'dan hak sahibi olmayıp da burada evi yanan kardeşlerimizi de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hak sahipliği sürecini yürüteceğiz. Zaten yardımları, taşınma yardımı, eşya yardımı, kira yardımı sayın bakanımız açıkladılar. Bu süreçte o yangınlarla birlikte TOKİ Başkanlığımız Dereiçi köyümüze, Yusufeli'mize yakışacak şekliyle yatay mimari esaslı, yanımıza yine hayvanlarımızı en yakın noktada bakabileceğimiz samanlığımızın olduğu güzel bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Amacımız 6 ay içerisinde başlayıp, projeleri tamamlayıp sizlere teslim etmektir."

TOKİ'nin daha önce Elazığ'da, İzmir'de ve Malatya'da gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Kurum, "Yine Giresun Dereli, Doğankent'te nasıl vatandaşlarımızla bir ve beraber olmak suretiyle çalıştıysa Artvin'imizde, Yusufeli'mizde, Dereiçi'mizde de aynı anlayışla sizlerle birlikte, sizlerin yaralarını en hızlı biçimde saracak anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Tüm Dereiçili kardeşlerimize, Artvin'imize, Yusufeli'mize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum." dedi.

Bakan Kurum, bir gazetecinin yeni yapıların yöre mimarisine uygun olup olmayacağı sorusuna ise "Yöresel mimari dediğimiz yapılar halen ayakta, taş ve ahşap karışımı ile yapılmış yığma binalar sapasağlam ayakta duruyor. İnşallah biz de burada yöresel mimari anlayışıyla taşı, ahşabı kullanacağımız yeni konutlarımızı aynı anlayışla yapacağız." yanıtını verdi.

Yusufeli, Dereiçi, Yangın, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Kurum, çok sayıda evin yandığı Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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