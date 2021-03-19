Bakanlar Soylu ve Kurum, çok sayıda evin yandığı Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde meydana gelen ve çok sayıda evin zarar gördüğü yangın nedeniyle AFAD'dan gönderilen 1 milyon liralık acil yardım ödeneğin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da 1,5 milyon lira gönderileceğini bildirdi.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile 17 Mart'ta yangında çok sayıda evin zarar gördüğü Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek taleplerini dinleyen Soylu ve Kurum, Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve diğer ilgililerden bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Soylu ve Kurum, yeni yapılacak evlerin inşa edileceği muhtemel alanları da gezdi.

Daha sonra köy meydanında vatandaşlara hitap eden Soylu, yangının haberinin alınmasının ardından müdahalenin nasıl olabileceğiyle ilgili değerlendirmeleri yaptıklarını, sahada görevli ekiplerin büyük gayretleriyle yangının söndürüldüğünü söyledi.

Yangının büyüyebileceğinden korktuklarını dile getiren Soylu, "Şükürler olsun bir noktada büyük bir gayretle kesildi. Öncelikle evleri ve ahırları yanan vatandaşlarımızın her birine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız, buradaki vatandaşlarımızın yanında olmamızı, hem onların dertlerini dinlememizi hem de sahayı yakından görmemizi istedi ve yaraların sarılması hususunda talimat verdi. Biz de sabah çıktık ve buraya Erzurum üzerinden intikal ettik." diye konuştu.

"Bakanımız Zehra Hanım'la görüştük, o da 1,5 milyon lira gönderiyor"

Soylu, yangından etkilenen vatandaşların, hiçbir şekilde endişe içerisinde olmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Burada bir afetle, yangınla karşı karşıya kalındı. Buradaki karşı karşıya kalınan mağduriyeti gidermek bizim görevimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat da bu yöndedir. Her afetin kendine ait bir hasar biçimi, acısı vardır. Deprem başka bir şey, sel başka bir şey, yangında da bambaşka bir korku oluşur. Allah bir daha böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın. Bunun için de burada bir takım adımlar atılacak. Bir değerlendirme yaptık. Bunlar bizim için ön değerlendirmedir, daha çalışılacak. Hem hasarların karşılanmasında hem de adım atılmasında hızlı ve çabuk davranacağız ve sizi mağdur etmeyeceğiz. Buraya hemen AFAD'dan acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira gönderildi. Şimdi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Hanım'la görüştük, o da 1,5 milyon lira gönderiyor. Burada 15 bin lira evi yananlar için ilk etapta bir para bugün hesaplara yatacak. Ayrıca yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan gönderilen 1,5 milyon lira, ailelerin hesaplarına aynı şekilde yatacak. Yine eğer ihtiyaç varsa kaynakları buraya aktarmamız konusundaki talimat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilecek."

Yangın nedeniyle 21 bina içerisindeki 52 konutun, ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiğine değinen Soylu, hasar tespit çalışmalarının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca dünden itibaren gerçekleştirildiğini aktardı.

"Zamanınızı ve sabrınızı çok zorlamadan buradaki meseleleri tamamlayacağız"

El birliği ile çalışılarak yaraların sarılacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Biz dün itibarıyla İçişleri Bakanlığı olarak buraya ilişkin afet bölgesi kararı aldık. O konuda da gerekli bütün destekleri sağlayabilme imkanını elde ettik. Burada neler yapılabilecek biraz önce Sayın Bakanımızla birkaç alana baktık. Ama bütün bu tabloyu gördükten sonra Allah beterinden korumuş. Çünkü yangın daha fazla ilerleyebilirdi. 52 konutun yanması az bir şey değil. Bu nerede olursa olsun büyük bir yangın. O yüzden tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu mesele bitene kadar yanınızda olduğumuzu, hükümetimizin, devletimizin, valimizin, belediye başkanımızın, milletvekilimizin hep birlikte yanınızda olduğumuzu, tüm bakanlıklarımızla birlikte emrinize amade olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Burada bizi teselli eden tek şey bir can kaybıyla karşı karşıya kalmadık. O acımızı ağırlaştırır ve hakikaten hepimizi üzerdi. Diğerlerini telafi edebilecek güce Allah'a hamdolsun ki sahibiz. El birliği ile hep birlikte sabırlı olacağız. Sizin zamanınızı ve sabrınızı çok zorlamadan buradaki meseleleri tamamlayacağız. Tamamlarken de bir daha böyle bir afet ve yangınla karşı karşıya kalmamak için Allah'ın izniyle inşallah tedbirler alacağız."

Bölge coğrafyasının zorluğuna işaret eden Soylu, "Bırakın ev yapma yerini 5-10 metrekare bir bahçe bulabilmenin zor olduğu bir coğrafya olduğunu biliyoruz. Cenabıallah bu coğrafyaya çok güzellikler vermiş ama zorluklar da vermiş. Onları hep birlikte çağımızın getirdiği iyileştirme şartlarıyla beraber sizi inşallah çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayvanları telef olanların bulunduğunu hatırlatarak, "Onları da karşılarız Allah'ın izniyle, ona da bir manimiz olmaz. Tarım Bakanımızla da konuşuruz, inşallah o da bu afet meselelerine bakma hususunda hayli hassasiyet içerisinde, inşallah hepsi çözülür. Tekrar geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, vatandaşlara yönelik, "evlerle samanlıkların birbirinden ayrılmasını istiyorsunuz doğru mu?" şeklindeki sorusuna "Doğru" yanıtını aldı.

Soylu, "Bir yanlış olmasın, burada halleşelim de sonra 'öyle demiştik, böyle demiştik' olmasın. Burası sizin yaşadığınız yer, sizlerle birlikte istişare yapmakla mükellefiz. Ona yönelik bütün hazırlıklar gerçekleşmiş olacak. Bu arada hepinizin huzurunda Kızılay'a ve bütün devlet kurumlarına teşekkür ediyoruz. Olay olur olmaz itfaiyesi, belediyesi, jandarması, her birisi elinden gelen bütün gayreti yaptı, ortaya koydular. Allah, devletimizin eksikliğini vermesin." değerlendirmesinde bulundu.