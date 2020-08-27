Bakanlar Soylu ve Kurum, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi.
İlçe esnafıyla görüşen Soylu, Kurum, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlar ve talepleri dinledi.
İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkım işlemleri devam ederken, vatandaşlar evlerini ekiplerin de yardımıyla boşaltmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:22 - Kaynak: AA
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