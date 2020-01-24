Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'a gidiyor - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'a gidiyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:10 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da incelemelerde bulunacak.
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