Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'a gidiyor - Son Dakika
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Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'a gidiyor

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'a gidiyor, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da incelemelerde bulunacak.

Süleyman Soylu, Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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