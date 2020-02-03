Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yıkılan binaların olduğu bölgede incelemelerde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır...
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:16 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yıkılan binaların olduğu bölgede incelemelerde bulunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır hasarlı olarak belirlenen ve yıkımına başlanan binalarda yapılan çalışmaları inceledi.
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