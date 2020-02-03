Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da - Son Dakika

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Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yıkılan binaların olduğu bölgede incelemelerde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yıkılan binaların olduğu bölgede incelemelerde bulunması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır hasarlı olarak belirlenen ve yıkımına başlanan binalarda yapılan çalışmaları inceledi.

Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da

Süleyman Soylu, Murat Kurum, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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