Bakanlar Soylu ve Kurum, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Kurum, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Kurum, muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantıya katılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ valiliğinde muhtarlar toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantıya katılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ valiliğinde muhtarlar toplantısına katıldı.

Bakanlar Soylu ve Kurum, muhtarlarla bir araya geldi

Süleyman Soylu, Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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