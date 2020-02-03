Bakanlar Soylu ve Kurum, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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Bakanlar Soylu ve Kurum, muhtarlarla bir araya geldi
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantıya katılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ valiliğinde muhtarlar toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:36 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantıya katılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ valiliğinde muhtarlar toplantısına katıldı.
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