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Bakanlar Turhan ve Kasapoğlu, pazaryeri esnafını ziyaret etti
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Demirci ilçesinde pazaryeri esnafını ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:53 Kaynak: AA
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