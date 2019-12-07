Son Dakika Haberleri: Bakanlar Turhan ve Kasapoğlu, pazaryeri esnafını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bakanlar Turhan ve Kasapoğlu, pazaryeri esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Bakanlar Turhan ve Kasapoğlu, pazaryeri esnafını ziyaret etti

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Demirci ilçesinde pazaryeri esnafını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Demirci ilçesinde pazaryeri esnafını ziyaret etti.

Bakanlar Turhan ve Kasapoğlu, pazaryeri esnafını ziyaret etti

Mehmet Cahit Turhan, Mehmet Kasapoğlu, Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:53 Kaynak: AA
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