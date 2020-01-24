Bakanlar Varank ile Akar depremin ardından açıklama yaptı - Son Dakika

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Bakanlar Varank ile Akar depremin ardından açıklama yaptı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen depremin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:19 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ
'da meydana gelen depremin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" Dedi.
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Şuanda çok erken, sağlıklı bir bilgi veremeyiz. AFAD
Başkanıyla konuştum. Herkes bir yerlere dağıldı. Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. İnşallah, can kaybı olmaz, arkadaşlar alanda kontrol yapıyorlar."
- İstanbul
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