Bakanlar Varank ile Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Bakanlar Varank ile Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğine katıldı

13.05.2022 15:17
Bakanlar Varank ile Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gölpazarını Tanıtma ve Kültür Derneğince Şeyh Edebali Türbesi alanında Hıdırellez etkinliği gerçekleştirildi.

Varank ile Dönmez, cuma namazının ardından katılımcılara pilav ve ayranın yanı sıra Vakıflar Haftası dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünün hazırladığı ikramları dağıttı.

Bakanlar, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile kurum müdürleri ve partililer katıldı.

Bakanlar Varank ile Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğine katıldı
Bakanlar Varank ile Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğine katıldı

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Bakan Varank pilav kazanı karıştırdı, Bakan Dönmez pilav dağıttı Bakan Varank pilav kazanı karıştırdı, Bakan Dönmez pilav dağıttı

Mustafa Varank, Hıdırellez, Bilecik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlar Varank ile Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğine katıldı - Son Dakika


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