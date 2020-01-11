Bakanlar Varank ve Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Terör örgütünün sözde siyasi kanadı diyebileceğimiz bir partinin tabelalarında özgürleştirmekten bahsediyor. Diyarbakır'da nöbet tutan anneleri hepimiz görüyoruz değil mi? Onların özgürlükten anladığı maalesef çocuklarınızı götürüp dağa teslim etmek ve teröre onları heba etmek." dedi.

Bakan Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Varank, burada yaptığı konuşmada, Siirt'in gözbebekleri olduğunu, 18 yıllık AK Parti iktidarının bu ülkeye kattığı ne varsa bunun mayasında Siirt'in emeğinin çok fazla olduğunu belirtti.

Hem parti olarak hem bakanlar olarak Siirt'i hak ettiği yere getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını, bundan sonra da göstermeye devam edeceklerini aktaran Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olarak hem Türkiye'nin çıkarlarını korumak hem dünyadaki mazlumların sesine güç katmak için büyük bir mücadele verdiğini kaydetti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu mücadelenin hedefiyken arkasındaki en değerli en büyük güç teşkilatlarıdır. Sizler ne kadar sağlam durursanız, sizler ne kadar sağlam bir şekilde Cumhurbaşkanımızı desteklerseniz emin olun verdiği mücadeleyi o kadar güçlü bir şekilde devam ettiriyor." diyen Varank, il başkanlarının yakın zamanda atandığını, önlerinde kongre sürecinin bulunduğunu, bu kongre sürecini de geride bırakarak, 2023-2024 seçimlerine çok güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını bildirdi.

Bugün tabelalarda bir ifade gördüğünü dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Terör örgütünün sözde siyasi kanadı diyebileceğimiz bir partinin tabelalarında özgürleştirmekten bahsediyor. Diyarbakır'da nöbet tutan anneleri hepimiz görüyoruz değil mi? Onların özgürlükten anladığı maalesef çocuklarınızı götürüp dağa teslim etmek ve teröre onları heba etmek. Onun için yerelde çok daha taze kanla güçlenmiş teşkilatlarımızla inşallah 2023-2024 seçimlerine hazırlanacağız. Siirtli kardeşlerime ve teşkilatına güveniyorum. İnşallah AK Parti'yi burada en başarılı parti yapacaklardır. 2023-2024 seçimlerinde bir başarı zaferini bize nasip edecekler. AK Parti, gölgesinde mazlumların gölgelendiği bir çınar, işte biz de bu çınarı büyütmek için gayret etmemizi lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın davası Türkiye davasıdır. Bu davaya hepimiz sahip çıkacağız."

Bakan Dönmez

Bakan Dönmez de barış huzur sükunet hakim oldukça yatırımcının sadece ülkeden değil yurt dışından da koşa koşa geldiğini belirterek devlet ve hükümet olarak burada kimlik siyaseti gütmeden kimsenin pasaportu, dini, etnik kökenine bakmaksızın daima hizmet ve yatırımları önceleyerek bugüne geldiklerini söyledi.

"Siirt sadece bizim için değil Cumhurbaşkanımız açısından da çok anlamlı çünkü ona karşı yapılan haksızlık ve hukuksuzluğa Siirt halkı dur dedi, önünü açtı ve bu hizmetler sadece Siirt için değil ülkenin dört bir tarafına gelmeye başladı. Biz şuna inanıyoruz, Siirt güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Türkiye güçlü olursa yeryüzündeki tüm mazlumlar dini, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun güçlü olur." diyen Dönmez, bunun gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Suriye ve Irak'ta yaşananlara şimdi Libya'nın da dahil olduğunu ifade eden Dönmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Onun için bizim doğruyu, hakkı, hakikati, kimin tepkisine neden olacaksa olsun korkmadan bükmeden dik duruşumuzla ortaya koymamız lazım. 4 milyon Suriyeliye kapımızı açtık, aşımızı paylaşıyoruz, yeri geldi evimizi paylaşıyoruz. İnşallah orada bir sükunet hasıl olursa bu barış harekatları bunun en güzel göstergelerinden birisi. Onlar da yuvalarına, evlerine dönmüş olacak. Doğu Akdeniz'de yaşananlar, bunların bir kısmı da bizimle ilgili. Kıta sahanlığından kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar arayacağımızı ilan ettik. 2 araştırma gemimizle petrol ve doğal gaz araştırması yapıyoruz. Orada tespit ettiğimiz bilgi ve bulgulara dayalı olarak da 2 gemimizle de sondaj yapıyoruz. Bugüne kadar 4 sondajımız tamamlandı. 5'inci sondaj devam ediyor. Varsa bulacağımız ama biraz sabırlı olmamız lazım."

Dönmez, 1970'li yıllarda İngiltere'nin kuzey denizinde açtığı 150 kuyudan sonra, Norveç'in 30 kuyudan sonra petrolü, doğal gazı bulduğunu anımsatarak kendilerinin de sabırlı olduğunu aktardı. Dönmez, şunları söyledi:

"Özellikler son Libya mutabakatı Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi izole etmek ve oyunun dışında bırakmak isteyen güçlere karşı yapılan en güzel yanıt ve cevaptır. En kısa sürede orada Birleşmiş Milletler'de (BM) tescil süreci tamamlanır tamamlanmaz arama ve araştırma ruhsatlarını da başlatmış olacağız. Tabii sadece denizde aramıyoruz. Bu bölgenin de içinde bulunduğu yerlerde petrol ve doğal gazı aramaya devam ediyoruz. Bu sene uzunca bir aradan sonra son 20 yılın en büyük günlük petrol üretimini yakaladık. Türkiye Petrolleri olarak yakaladığımız günlük 50 bin varil. Siirt, Batman ve Diyarbakır'da ilk kez hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz aramasına başladık. Bu teknoloji Amerika'da geliştirildi. Türkiye'de ilk defa denemeye başladık. İlk olumlu neticelerini aldık. Daha önce çıkartamadığımız kayaçların arasına sıkışmış olan gazı ve petrolü bu yöntemle çıkarma imkanına da kavuşmuş olacağız."

Trakya'da 1-2 doğal gaz keşfi olduğuna, azlığına bakmaksızın bir damla bile olsa onu bulup hizmet olarak döndürmenin gayreti içerisinde olacaklarına dikkati çeken Dönmez, yeraltı kaynakları açısından petrol ve doğal gazla yeterli olmamakla birlikte 'Bu konforlu, çağdaş yakıttan vatandaş ve sanayiciyi niçin nasiplenmesin?' sorusunun cevabını son 17 yılda yaptıkları yatırımlarla verdiklerini aktardı. 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehir ve oradaki 50 ilçede doğal gaz kullanılırken, geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 81 ilin tamamında, bu yıl sonu itibariyle de 550 yerleşim biriminin tamamına doğal gazı getirdiklerini vurgulayan Dönmez, 82 milyon vatandaştan 60 milyonunun doğal gaza eriştiğini, fiilen 50 milyonunun doğal gaz kullandığını bildirdi.

Siirt'te 2012'den beri birkaç ilçesiyle doğal gaz kullanıldığını anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Doğal gazı Siirt'te bu seviyede bırakmayacağız. İmkanımız ve gücümüz oldukça da en yakın ilçelerde başlamak suretiyle doğal gazı Siirt'in tüm belediyelerine götürmüş olacağız. 2000'li yılların başında sadece 30 bin megavat kurulu gücümüz varken, şimdi 90 bin megavatı aştık. O günlerde 2-4 saat elektrik kesintilerimiz oluyordu. Niçin? Çünkü yeteri kadar elektrik üretemediğimiz için kesiliyordu. Bugün artık öyle bir sıkıntımız yok. Arz tarafında tam tersine fazlamız var. Son 2 yılda elektrik ihracatımız ithalatımızın da önüne geçti. İletim konusunda büyük oranda yatırımlarımızı tamamladık. Dağıtım da var. Sadece bazı kırsal alanlarda şebekenin eski olduğu yerlerde zaman zaman kış şartlarından dolayı bazı sorunlar yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllardan itibaren kırsaldaki bu sorunları çözmek için de gerekli düzenleme ve talimatları da dağıtım şirketlerine verdik. O sorunları da en kısa süre içerisinde bitirmiş olacağımız. Bizim görevimiz vatandaşımızı karanlıkta, soğukta ve yolda kalmaması için gece gündüz çalışmaktır."

Saadet Partisi'den AK Parti'ye geçti

Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani Belde Belediye Başkanı Murat Akgün, Saadet Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Akgün'e AK Parti rozetini Bakanlar Varank ve Dönmez ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz taktı.

et Yılmaz taktı.