Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı - Son Dakika

Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Model Uydu Yarışması'nın, ilk senesinde 3 takımla düzenlendiğini anımsatarak, "Bu sene 3'ü yabancı olmak üzere 149 takım bu yarışmaya katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Model Uydu Yarışması'nın, ilk senesinde 3 takımla düzenlendiğini anımsatarak, "Bu sene 3'ü yabancı olmak üzere 149 takım bu yarışmaya katıldı. Yüzlerce gencimiz, bu takımlarda yarışıyor. Burada özellikle uzay teknolojilerini deneyimleme anlamında büyük kabiliyetler kazanıyorlar." dedi.

Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı.

Bakan Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci yılında dünyanın en büyük uzay, havacılık ve uzay etkinliği olduğunu hatırlattı.

TEKNOFEST kapsamında 21 kategoride teknoloji yarışmaları düzenlendiğini anlatan Varank, " Türkiye'nin her tarafından ve dünyadan yarışmacılar bu yarışmalara katılabiliyor. Bizim buradaki amacımız, Türkiye'de gençleri, öğrencileri özellikle bilime ve teknolojiye yönlendirmek. Teknoloji yarışmalarımız, özellikle Türkiye'nin ileride ihtiyaç duyabileceği ileri teknolojili alanlarda şimdiden gençlerimizi yetiştirmeye yönelik yarışmalar." diye konuştu.

Tuz Gölü'nde roket yarışlarının, Kocaeli'de otonom, elektrikli araç yarışmalarının yapıldığını ifade eden Varank, bugün Tuz Gölü'nde düzenlenen Model Uydu Yarışması'nda gençlerin uzay sistemini, tasarımdan fırlatmaya kadar deneyimleyebilecekleri bir ortam sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Model Uydu Yarışması'nın 5 yıldır düzenlendiğini anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"İlk senesinde 3 takımla bu yarışma düzenlenmişti. Bu sene 3'ü yabancı olmak üzere 149 takım bu yarışmaya katıldı. Yüzlerce gencimiz, bu takımlarda yarışıyor. Burada özellikle uzay teknolojilerini deneyimleme anlamında büyük kabiliyetler kazanıyorlar. Yenilikler getirdik. Geçtiğimiz senelerde drone ile model uydularını gökyüzüne göndermelerini bekliyorduk. Bu dönemde roketlerle bunları gökyüzüne gönderiyorlar. Yani titreşim gibi çevresel faktörlerden model uyduları nasıl etkileniyor onu da deneyimlemiş oluyorlar."

TEKNOFEST'e bu yıl 100 binden fazla başvuru yapıldığını belirten Varank, lise seviyesinde de başvuruların gelmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Gelecek hafta yarışmaların finallerinin yapılacağını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Finalleri 24 Eylül'den itibaren gerçekleştireceğiz. Artık 27'sinde de kapanışı yapacağız. Bu sene bir yenilik getirmek istemiştik. Anadolu'ya TEKNOFEST heyecanını yaymak istemiştik. Gaziantep'te düzenliyoruz. Havacılık şovlarını, kalabalık vatandaşlarımızın katılabileceği şovları, pandemi sebebiyle bu sene düzenlemiyoruz ama yarışmalar büyük bir heyecanla devam ediyor. İnşallah son gün 27'sinde de Sayın Cumhurbaşkanımız bütün gençlerimizin ödüllerini verecek. Maddi ödüller de veriyoruz. 3 milyon liraya yakın ödül veriyoruz, bütün kategorilerde yarışan yarışmacılarımıza. İnşallah bu heyecanı geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Pandeminin de gündemden düşmesiyle inşallah yine büyük katılımlı şovların, festivallerin olduğu bir etkinliği önümüzdeki seneden itibaren tekrar yapmak istiyoruz."

Yarışmayı izleyen bakanlar Varank ve Karaismailoğlu, roketlerin rampalara yerleştirilmesinde ve ateşlenmesinde gençlerin heyecanına da ortak oldu.

Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı

Mustafa Varank, Havacılık, Tuz Gölü, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı         
18:06
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu         
16:39
Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti         
16:11
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 18:46:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei