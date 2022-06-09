DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

09.06.2022 20:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun karşılanması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun gençlik merkezinde çocuklarla konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun karşılanması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun gençlik merkezinde çocuklarla konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun projeler hakkında bilgi alması

Toplu fotoğraf çekimi DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Diyarbakırda Gençlik Merkezi ziyaret etti.

DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

YORUMLAR
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Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi Bakan Kasapoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi Genç Ofis açılışına katıldı Açıklaması Bakan Kasapoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi Genç Ofis açılışına katıldı Açıklaması
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Mustafa Varank, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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