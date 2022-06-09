Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun karşılanması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun gençlik merkezinde çocuklarla konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun projeler hakkında bilgi alması
Toplu fotoğraf çekimi DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Diyarbakırda Gençlik Merkezi ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika