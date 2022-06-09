DİYARBAKIR - Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun karşılanması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun gençlik merkezinde çocuklarla konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun projeler hakkında bilgi alması

Toplu fotoğraf çekimi DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Diyarbakırda Gençlik Merkezi ziyaret etti.