Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi

09.06.2022 19:56

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezinde öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezinde öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yenişehir ilçesinde bulunan Sur Gençlik Merkezini ziyaret etti. Burada erbane eşliğinde karşılanan Bakanlar, katlara çıkarak öğrencilerin bilimsel çalışmalarını inceledi, hocalardan ve öğrencilerden bilgi aldı.

Bakan Varank ve Kasapoğlu, ziyaretin ardından Zerzevan Kalesi'nde Gökyüzü Gözlem etkinliğine katılmak üzere gençlik merkezinden ayrıldı.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal - İHA)

Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi
Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi
Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi
Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Mustafa Varank, Yenişehir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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