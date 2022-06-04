Bakanlar ve AK Parti milletvekilleri, siyasete futbol arası verdi

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bazı milletvekilleri, futbol maçıyla stres attı.

Kampa katılan Karaismailoğlu ve Varank ile bazı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayan ve gün boyu devam eden toplantıların ardından, kaldıkları Kızılcahamam Eliz Otel'in yakınındaki halı sahada futbol maçı yaptı.

Maç sonrası 7-3 mağlup olan takımda yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dostluk kazandı." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Tabii AK Parti kamplarının klasiği biliyorsunuz futbol maçları. Bu sefer de kampımızda bir maç yaptık. Oynamak önemli ama yenen takımda oynamak daha önemli, bu manada bizim takım gayret etti. En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele ettiler. Başta geriye düşmüştük ama maçı sonradan aldık. Neticeye bakmak lazım, 7-3 mavi takım kazandı, hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bakan arkadaşlarını ve milletvekillerini izlemek üzere saha kenarına geldi.

Bakan Çavuşoğlu, uzun süredir antrenman yapmadığı ve zemin kaygan olduğu için oynamadığını söyledi.

Ardından Çavuşoğlu, halı sahanın yan tarafında bulunan voleybol sahasına gelerek burada gazetecilerle bir süre voleybol oynadı.