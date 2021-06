Bakanlar Yanık ve Selçuk, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli'ne katıldı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"ne katıldı.

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, çocuk işçiliğiyle mücadelenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber ortak alanımızın konusu. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaların devamı sürecek. Ayrıca Meclisimizle beraber, yasama tarafıyla beraber yaptığımız bir çalışma olması bakımından da önemli." dedi.

"Çocuk işçiliği meselesi dünyanın her tarafında tarih boyunca çeşitli zamanlarda, değişik biçimlerde sorun olmuştur. Ülkemiz açısından baktığımızda bu meselede şükürler olsun ki utanç duyacağımız bir tarihe sahip değiliz." ifadelerini kullanan Yanık, sanayi toplumlarında, iş gücü ihtiyacıyla ortaya çıkan çocuk işçi problemine karşı hükümet olarak Türkiye'deki çocuk işçiliği başlıklarının doğru tespit edilip, bunların sosyal sebeplerinin ve arka planlarının doğru çalışılıp sorunu tamamen ortadan kaldıracak ve sonuçlarını da giderecek politikaları ve hizmetleri zaten sürdürdüklerini söyledi.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi noktasında farkındalık geliştirilmesine, bununla alakalı diğer paydaşlarla neler yapılması gerektiğine ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Yanık, "Bakanlık olarak 2018'i Çocuk İşçiliği Mücadele Yılı olarak ilan etmiştik. 2018'den sonra bu farkındalığı somut biçimde hayat geçirebilmek için ilgili bakanlıklar ve sosyal taraflarla beraber mücadele ederek ortak deklarasyonu imzaladık. 2017'den 2023'e kadar Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programımızı hazırladık ve hayata geçirdik." diye konuştu.

515 mobil ekiple çocuklara uygun destek verildi

Temel hareket noktalarının çocuğun üstün yararı olduğunu vurgulayan Yanık, "Çocuğun üstün yararı hukuksal zorunluluktur. Çocuğun üstün yararı üstünden tanımlanan, uygulanan politikaları hayata geçirmeye çalıştık. 81 ilde bakanlığımıza bağlı mobil ekiplerimizle risk altındaki çocuklarımıza ulaşarak ihtiyaçları olan destek hizmetleri sağlamaya çalıştık ve devam ediyoruz." dedi.

Bugüne kadar 515 mobil ekiple çocuklara, hem aileleri yanında hem okulda hem de sokakta ulaşarak onlara uygun desteği vermeye çalıştıklarını belirten Yanık, şu bilgileri aktardı:

"Mobil ekiplerimiz 5 bin 552 okulda öğrencilerle bire bir çalışmalar yürüttü. Çocuklar Güvende Projemiz ile sosyal hizmet modellerimizden yararlanan risk altında değerlendirilen çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler kapsamında 65 bin çocuğumuzun bire bir ihtiyacını dinledik. Bu görüşmeler sonrasında çocuklarımızın ve ailelerinin ihtiyaçlarını belirledik."

"138 bin 647 çocuğumuza yönelik SED hizmeti sunduk"

Çocuk haklarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda 81 ilde Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri kurduklarını dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda kurumsal yapımızı güçlendirme ihtiyacını duyduk, bununla alakalı ülke genelinde 360 sosyal hizmet merkezimizde ailelerimize ve çocuklarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Sayıları 3 bin 500'ü bulan aile sosyal destek personelimizle çocuk işçiliğiyle mücadele yürütüyoruz.

Çocuklarımızın aile birlik ve bütünlüğüyle büyümeleri için ailelerini de destekliyoruz. Çocukların ailelerinin yanında desteklenmesi çalışmaları kapsamında Sosyal Ekonomik Destek (SED) programını önemsiyoruz. Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuğunu kurum bakımına bırakacak duruma gelmişse aileyi, aile bütünlüğü bozulmaması için devlet olarak destekliyoruz."

Çocukların böylece eğitimden ve sosyal hayattan uzak kalmadıklarını vurgulayan Yanık, "Bu kapsamda 138 bin 647 çocuğumuza yönelik SED hizmeti sunduk. Ayrıca rehberlik hizmeti de veriliyor. Aile Eğitim Programımız da bulunuyor." dedi.

Yanık, çocuk işçiliğiyle mücadele, iş hayatı ve hukuku modülünü içeren eğitimler verdiklerini söyledi.

"Burası ısrarla üzerinde durulması gereken bir nokta"

Bakan Selçuk da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın çocuk işçiliği konusunun iyi bir takipçisi olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte de Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki iş ve iş birliğinin devam ettirilmesi noktasında büyük bir çaba sergileyeceklerini ifade etti.

Çocuk işçiliğiyle mücadelenin uzun soluklu ve takip edilmesi gereken bir mesele olduğunu söyleyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocukların ortak paydasını dikkate alarak, buna saygı göstererek ilerlememiz gereken bir mesele, çünkü milletin ortak paydası çocuklar, gençler. Toplumun tüm kesimleri ve paydaşları açısından zannedildiğinden çok daha büyük bir ortak payda var. Çocuklar niye ortak paydamız olmalıdır ve çocuklar üzerinden niye yıkıcı birtakım eleştiriler yapmamalıyız? Neden çocuklar üzerinden bir ortak paydada buluşmalıyız? Burası ısrarla üzerinde durulması gereken bir nokta. Çünkü çocuğun üstün yararını gözetmek birinci vazifemiz."

Çocuk işçiliği meselesinin geçmişten bugüne özellikle sanayi toplumunun başladığı ülkelerde çok ciddi tartışmalara konu olduğunu, dünyanın bazı bölgelerinde hala çok büyük bir tartışma konusu olduğuna dile getiren Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradaki temel bakış açımız, temel felsefemiz fırsat adaletiyle ilgili. Her çocuğumuzun her türlü imkana, eğitim fırsatına, eğitimle ilgili nitelikli birtakım işlere ulaşabilmeleri, erişebilmeleri fırsat adaletinin temelini oluşturuyor ve toplumumuzu da bu konuda daha yüksek bir bilinçle bilinçlendirme noktasında çalışmalara ihtiyaç var."

"Çocuk işçiliğinin önlenmesinde şartlı eğitim yardımlarının büyük katkıları oldu"

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çatısı altında yetişkin eğitimi faaliyetleri yürütüldüğünü söyleyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Yetişkinlere yönelik çocuklarımızın almaları gereken eğitim, eğitimin neden önemli olduğu, çocuklarımızın eğitimindeki süreçleri ve bütün bunlarla ilgili farkındalık geliştirme amaçlı yetişkin eğitimlerimiz var ve bunlar son hızla devam ediyor. Bakanlığımızın elbette hayata hazır, sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirmek gibi genel bir amacı var ve araştırma yapabilen, sorunu çözebilen, geleceği tasavvur edebilen, dünyadaki akranları ile yarışabilecek donanıma sahip, insani, milli, ahlaki evrensel değerleri içselleştirmiş olan çocuklarımızla, gençlerimizle yol almaya devam ediyoruz."

Bakan Selçuk, "Çocuğun eğitime erişimi, devamı ve nitelikli bir eğitim alması son derece önemli çünkü bu takip edildiğinde çocuk işçiliğiyle ilgili problemlerin önemli bir kısmı çözülmüş oluyor." dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin göçer ya da yarı göçer olarak yaşadıklarına, bu ailelerin çocuklarının eğitime erişimi konusunda da ciddi çalışmaları olduğuna işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bahsettiğim hususları da 2023 Eğitim Vizyonu Belgemizde ortaya koyduk. Mevsimlik tarım işçileri ile göçer veya yarı göçer ailelerin takip edilmesi, bunlarla ilgili takip ekiplerinin kurulması, e-okul yönetim bilgi sisteminde düzenleme yapılması, bu öğrencilerin kayıtlarının yenilenebilmesi, nakillerinin kolaylaştırılması gibi çok sayıda önlem alınmış durumda ve bu takipler anlık olarak da sürdürülüyor."

Çocukların eğitimden mahrum olmamaları için taşımalı eğitim imkanları oluşturulduğunu anlatan Selçuk, şunları ifade etti:

"Şartlı eğitim yardımı, okula devamlarda 2003'lerden itibaren kız çocuklarının özellikle okula devamına bakarsanız yüzde 100'e yakın bir başarı elde edildiğini görürüz. Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda şartlı eğitim yardımlarının da çok büyük katkıları oldu. Eğitimin kalitesini artırmaya ve mesleki eğitime yönelik çalışmalar yapıyoruz. Okul öncesi eğitimden başlayarak her kademedeki her işi takip ediyoruz, hangi çocuğumuz erişebiliyor ya da erişemiyor, hangisi devamsızlık yapıyor bunların her birini öğrenci üzerinden takip etme imkanınız var. Onların okulla bağını güçlendirmek için spor, sanat ve doğa çalışmalarıyla ilgili birçok proje var. Bunu ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütüyoruz."