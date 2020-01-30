Bakanlar yaralı depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar yaralı depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Bakanlar yaralı depremzedeleri ziyaret etti

6 saat önce

Malatya'da bakanlar, depremden zarar gören yerlerde inceleme yaparak, yaralıları ziyaret ettiMalatya'ya 29 Ocak akşamı gelen ve düzenledikleri toplantı sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi...

Bakanlar yaralı depremzedeleri ziyaret etti, System.String[]

Malatya'da bakanlar, depremden zarar gören yerlerde inceleme yaparak, yaralıları ziyaret etti


Malatya'ya 29 Ocak akşamı gelen ve düzenledikleri toplantı sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve diğer yetkililer ile depremden zarar gören Battalgazi ve Kale ilçelerine geçerek vatandaşların sorun ve dileklerini dinledi.


Sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları veren Bakan Soylu, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve gerekenin en kısa sürede yapılacağını vatandaşlara aktardı.


İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca deprem nedeniyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. - MALATYA

Süleyman Soylu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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