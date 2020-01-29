Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti - Son Dakika

Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti

6 saat önce

Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken sürekli sahada bulunan bakanlar Soylu ve Koca, yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.

Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti, System.String[]

Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken sürekli sahada bulunan bakanlar Soylu ve Koca, yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.


Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'a gelen bakanlardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın deposunu ziyaret etti. Bakanlar depoda yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti. - ELAZIĞ

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık tasarladı! Binanızın yıkılma tehlikesi olup olmadığını gösteriyor
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:54:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]