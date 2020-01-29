Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti - Son Dakika

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Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti
6 saat önce
Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken sürekli sahada bulunan bakanlar Soylu ve Koca, yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:17 Kaynak: İHA
Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken sürekli sahada bulunan bakanlar Soylu ve Koca, yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.
Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'a gelen bakanlardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın deposunu ziyaret etti. Bakanlar depoda yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti. - ELAZIĞ
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