Son Dakika Haberleri: Bakanlar Yaya Geçidini Kullandı

Bakanlar Yaya Geçidini Kullandı

2 saat önce

Trafikte yaya önceliği bilincinin yaygınlaştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile başlatılan kampanyanın açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Bakanlar Yaya Geçidini Kullandı, System.String[]
Trafikte yaya önceliği bilincinin yaygınlaştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile başlatılan kampanyanın açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etti. Bu kapsamda yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve yaya geçitlerinin kullanımının teşvik edilmesi amacıyla bir kampanya başlatıldı. "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyanın Kızılay Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, büyüyen şehirlerin hızla kalabalıklaşmaya devam ettiğini belirterek, "Toplumun refah kalitesi çok önemli ve burada en büyük rol trafikte. Birbirimizin haklarına saygılı olmamız, sağduyu ve farkındalık yaratarak bunu önceliğimiz haline getirmemiz gerekiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu da trafik kazalarına ilişkin güncel verileri paylaşarak, son 3 ayda trafikte iyileşmenin sağlanması için atılan adımlar ve yapılan uygulamalarla ölüm oranlarında yüzde 36,5 azalma olduğunu açıkladı. Soylu, "Eğer yaya öncelikli trafikte başarılı olursak kaza oranlarını Avrupa Birliği ölçütlerinin çok daha altına düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ersoy ve Soylu, öğrenciler ve engelli vatandaşlarla birlikte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki yaya geçitlerini kullandı. Meydanda gezen Soylu ve Ersoy, vatandaşlarla da sohbet etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Politika
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