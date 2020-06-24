Bakanlara, Özalp'taki hizmetleri anlatıp, taleplerini ilettiler - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Özalp İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çelik, milletvekili Arvas ile başkanlar Türkmenoğlu ve Ağar'ın Ankara'da söz konusu bakanlıklarda görüşmelerde bulundukları belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ağar, şunları kaydetti:

"Ankara temasları çerçevesinde il başkanımız Kayhan Türkmenoğlu, milletvekilimiz Abdulahat Arvas Özalp İlçe Kaymakamımız Abdulkadir Çelik ile Ankara'da bakanları ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında bilgi verdik ve taleplerimizi ilettik."