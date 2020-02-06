Bakanlardan acılı ailelere başsağlığı ziyareti - Son Dakika
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Bakanlardan acılı ailelere başsağlığı ziyareti

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindekiler ile birlikte Adli Tıp Şube Müdürlüğü önüne cenazelerini bekleyen vatandaşları ziyaret ederek başsağlığında bulundular.

Bakanlardan acılı ailelere başsağlığı ziyareti, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindekiler ile birlikte Adli Tıp Şube Müdürlüğü önüne cenazelerini bekleyen vatandaşları ziyaret ederek başsağlığında bulundular.

Van'da yaşanan çığ faciasının ardından kente gelerek hastanelerdeki yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezindeki hastaları ziyaret ettikten sonra Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne geçen Bakan Koca ve Soylu, burada cenazelerini bekleyen vatandaşları ziyaret ederek baş sağlığında bulundular. Daha sonra Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne giden Bakan Koca ve Soylu, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki diğer hastaları ziyaret etmek için buradan ayrıldılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hasta ziyaretlerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu eşlik etti.

Öte yandan Adli Tıp Şube Müdürlüğünde otopsileri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim ediliyor.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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