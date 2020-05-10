Bakanlardan Anneler Günü mesajları - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yayınladıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı.

Adalet Bakanı Gül, Twitter'dan Anneler Günü mesajı yayınladı. Gül, "Bu Anneler Günü'nde, çoğumuz annelerimizin sağlığı için onlardan uzaktayız. Hasretle, hürmetle ve sevgiyle ellerinden öpüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Twitter hesabından "anne ve doğa sevgisini" anlatan bir video ile "Tabiat ve Anne...Birbirine bu kadar yakışan başka iki kelime var mı? İkisi de bitmek bilmeyen bir sevgiye, tükenmeyen bir enerjiye ve eşsiz bir merhamete sahip. İkisine de hak ettiği değeri verelim hayatımız daha güzelleşsin. Annelerimizin günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

102 yaşındaki Dilşah Anne'ye kutlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter mesajında, hem kendi annesinin hem de tüm annelerin gününü kutladı.

Soylu, "Büyüseniz de, 50 yaşına gelseniz de, hatta kendiniz evlat sahibi de olsanız, hasretiniz, sevdanız anne... İlle de anne...Başta kendi annem olmak üzere, en büyük sevginin tüm sahiplerinin, tüm annelerin, Anneler Günü kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Süleyman Soylu, Bitlis Tatvan'da yaşayan 102 yaşındaki Dilşah Anne'yi de unutmadı. Soylu, "Dilşah Anne, 102 yaşında asırlık bir çınar... Bitlis Tatvan'da yaşayan Dilşah Anne'nin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Rabbim, tüm annelerin ömrünü bereketli kılsın." ifadelerini kullandı.

Selçuk ve Ersoy'dan kutlama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Anneler Günü dolayısıyla Twitter'dan, "Bugünlerde daha da çok özlediğimiz, sevgi, ilgi, şefkat ve büyük emekle evlatlarını büyüten tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter paylaşımında "Size de oluyor mu? Hayatın her güzelliğine, her kederine dair rahmetli annemin bir sözü ve açıklaması olduğunu yaşadıkça görüyorum. Dünyaca yorulduğumuz bu günleri de sabır, sevgi ve paylaşım derslerinin ilk öğretmeni olan annelerimizden alacağımız ilhamla aşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

"Mehmetçiklerimizin annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da paylaştığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

"Toplumun temel yapı taşı olan aile ortamında milli ve manevi değerlerimizle çocuklarımızı yetiştiren ve geleceğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayan şefkat ve fedakarlık timsali saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum." açıklamasında bulunan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle, kutsal vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği ile 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için en kıymetli varlıkları olan evlatlarını, avuçlarına kına yakarak büyük bir gururla peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderen saygıdeğer annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi…' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünlere gelmemize vesile olan ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi büyük fedakarlıklarla yetiştiren, çocuklarımızı büyük emeklerle geleceğe hazırlayan ve bizlere daima destek olan saygıdeğer annelerin Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyor, kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor, ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."