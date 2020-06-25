Bakanlardan ASPİLSAN'a ziyaret - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ASPİLSAN'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kayseri OSB'de bulunan ASPİLSAN'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında brifing aldı. ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy, sunum eşliğinde bakanlara kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bakanlar Akar, Varank ve Karaismailoğlu sunumun ardından ASPİLSAN'ın devam eden projelerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Ziyarette Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da hazır bulundu. - KAYSERİ