Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (4) - Son Dakika
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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (4)

20.08.2022 14:14
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (4)

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun! Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabb'im rahmet eylesin. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


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İçişleri Bakanı Soylu: 'Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk... İçişleri Bakanı Soylu: 'Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk... Türkiye'nin ilk yerli e-pasaportu 25 Ağustos'tan itibaren basılmaya başlanacak Türkiye'nin ilk yerli e-pasaportu 25 Ağustos'tan itibaren basılmaya başlanacak
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (4) - Son Dakika
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