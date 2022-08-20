Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabb'im rahmet eylesin. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Gaziantep 'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (4) - Son Dakika

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