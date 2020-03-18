Bakanlardan Çanakkale Zaferi paylaşımları - Son Dakika
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Bakanlardan Çanakkale Zaferi paylaşımları

6 saat önce

Ekonomi yönetiminde görev alan bakanlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.

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Ekonomi yönetiminde görev alan bakanlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirini okuduğu video ile "Türk milletinin canını, kanını, bütün varını verse de ebedi yurdu Anadolu'dan ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin en parlak hakikati olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır." mesajını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, paylaşımında, "#18MartÇanakkaleZaferi'nin 105. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. #ÇanakkaleGeçilmez." ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yüreklerindeki vatan ve millet sevgisiyle düşmana karşı mücadele edip bu toprakları bize vatan toprağı kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını #18MartÇanakkaleZaferi'nin 105. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çanakkale'de ortaya koyulan mücadeleden bugün ulaştırma alanında yürütülen çalışmalara uzanan bir videoyla "Çanakkale geçilmez! Çünkü bu aziz millet bu güzel vatandan asla vazgeçmez! Türk milletinin azminin ve vatan aşkının eseri olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Yolumuz, onların bize açtığı özgürlük ve kahramanlık yoludur." paylaşımını yaptı.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:16 Kaynak: AA

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