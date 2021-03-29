Bakanlardan cezaevlerine gönderilmesi için kitap kampanyası çağrısı - Son Dakika

- Bakanlardan cezaevlerine gönderilmesi için kitap kampanyası çağrısı

Cezaevlerine kütüphane açılması için iş birliği protokol imzalandı

-Adalet Bakanı Gül: "İyi hal incelenirken kriterlere kitap okuma eklenmiştir"

-Bakan Ersoy: "İlk etapta Ankara- Sincan ve Kayseri- Bünyan cezaevlerinde kütüphaneler oluşturulmaya başlandı"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kitap okuyan kişilere olumlu puan verilmekte, iyi hal incelenirken kriterler incelenirken kitap okuma eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı. 57'nci Kütüphane Haftası'nı kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Gül, "Ceza İnfaz Kurumları'ndaki eğitim ve iyileştirme çalışmaların, hükümlüleri yeniden aile ve topluma kazandırılması adına çok önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Bir suç karşısında verilen cezanın temel amacı bir daha o cezanın bir daha işlenmemesi ve suç işleyen kişinin topluma tekrar kazandırılmasıdır. Bu cezaevinde bir süre yatmayla değil eğitim faaliyetleriyle, kültür faaliyetleriyle ve orada yapılacak rehabilitasyon çalışmalarıyla esasen bu cezalandırma işleminin tamamlanması esastır" diye konuştu.

Bakan Gül, 24 Ekim 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla cezaevindeki hükümlülerin kitaba erişim konusunda iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, 17 milyon yayına hükümlülerin erişebildiğini ve o tarihten itibaren ise 255 bin kitabın hüküm ve tutuklular tarafından ödünç alındığını söyledi.

Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlü ve tutukluların süreli ve süresiz yayına erişebilmesi adına kütüphane kurulması için protokol imzalandığını belirten Bakan Gül, Silivri, Sincan, Maltepe, İzmir, Elazığ, Diyarbakır, Tarsus, Diyarbakır, Kocaeli, Hatay, Afyonkarahisar ve Van Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde halk kütüphanesi kurulacağını ifade etti.

Ocak 2021 tarihinden itibaren İyi Hal Uygulamaları kapsamında puan kriterleri belirlendiğini hatırlatan Bakan Gül, "Kitap okuyan kişilere olumlu puan verilmekte, iyi hal incelenirken kriterler incelenirken kitap okuma eklenmiştir" diye konuştu.

Bakan Gül ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürütülecek kitap bağış kampanyasına için vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Hüküm ve tutuklulara destek olabilmek, topluma entegresini sağlayabilmek adına bu sosyal sorumluluk projesine hepinizin desteğini bekliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise normalleşme süreciyle birlikte daha fazla kitap ihtiyacı doğacağını ifade ederek, "Özellikle kampüs şeklindeki oluşturulmuş cezaevi yerleşkelerinde hem tutuklu, hükümlü, cezaevi çalışanları ve lojmanlarda kalan aileler olarak baktığımız zaman orta büyükle ilçe ölçeğinden bahsediyoruz. Bunların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeni bir protokol yapma gereği duyuldu. Hem Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğümüz hem Cezaevi Genel Müdürlükleri ortak bir çalışma gerçekleştirerek kampüs tipi dediğimiz ceza evlerinde kütüphaneler oluşturulmasında karar verildi. İlk etapta Ankara-Sincan ve Kayseri-Bünyan cezaevlerinde kütüphaneler oluşturulmaya başlandı" şeklinde konuştu.

Bu sayede tutuklu ve hükümlülerin son yayınlara hızlı bir erişim sağlanacağını bildiren Bakan Ersoy, bu bağlamda çok büyük bir ihtiyacın karşılanacağını kaydetti.