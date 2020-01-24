Bakanlardan 'deprem' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlardan 'deprem' paylaşımı - Son Dakika

Bakanlardan 'deprem' paylaşımı

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündemi depremin ardından Bakanlar, Twitter hesaplarından açıklamada bulundu.

Bakanlardan 'deprem' paylaşımı, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündemi depremin ardından Bakanlar, Twitter hesaplarından açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah korusun" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de paylaşımında, "Geçmiş olsun Elazığ. Geçmiş olsun Türkiyem. Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da paylaşımında, "Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


Twitter, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı
Elazığ'daki deprem sonrası ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:42:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlardan 'deprem' paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]