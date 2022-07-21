Bakanlardan Gönen'deki depreme ilişkin açıklama - Son Dakika
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Bakanlardan Gönen'deki depreme ilişkin açıklama

21.07.2022 20:01
Bakanlardan Gönen'deki depreme ilişkin açıklama

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı, yaralanma ve hasar bilgisinin olmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı, yaralanma ve hasar bilgisinin olmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından, "Balıkesir Gönen merkezli depremde şu ana kadar çok şükür ki olumsuz bir durum, hasar bilgisi yok. Çalışmalarımız sürüyor, süreci yakından takip ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Koca ve Kurum, Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlardan Gönen'deki depreme ilişkin açıklama - Son Dakika

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