Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajları - Son Dakika
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Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajları

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı...

Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajları, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Dönmez, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İdlib'de gerçekleşen kalleş saldırı sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Mübarek kandil gecesi Peygamber ocağı ordumuza ve Mehmetçiklerimize yapılan bu kalleş saldırı cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli de saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dualarımız Mehmetçiklerimizle. Türkiye, milletimizin güvenliğini sağlamak için bölgede ne gerekiyorsa yapacaktır ve saldırıları hiçbir zaman karşılıksız bırakmadı, bırakmayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Pekcan ise mesajında, İdlib'den gelen acı haberle yüreklere kor düştüğünü vurgulayarak, "Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dualarımız tedavi altındaki ve görevi başındaki Mehmetçiklerimiz için." ifadelerine yer verdi.

Bakan Turhan da İdlib'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Millete başsağlığı temennisinde bulunan Turhan, "Dualarımız kahraman ordumuzla." ifadesini kullandı.

Bekir Pakdemirli, Fatih Dönmez, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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