Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabb'im şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadesini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk ise şehitlere Allah'tan rahmet, aziz millete sabır ve başsağlığı dileyerek, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Dualarımız tedavi altındaki ve görevi başındaki kahramanlarımız için." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, mesajında, "İdlib'de, bu mübarek gecede şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın tedavisi için görev başındayız." ifadesine yer verdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise mesajında şunları kaydetti:

"Dualarımız bu mübarek gecede şehitlerimiz ve kahraman ordumuz için. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."