Son dakika haberleri! Bakanlardan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Bakanlardan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

İZMİR - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Seferihisar, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde 17 binanın yıkımına neden olan deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Ege Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'tan depremzedelerin sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi alan Bakanlar, travma biriminde tedavileri süren depremzedeleri geçmiş olduk dileklerini iletti. Depremzedelerle tek tek ilgilenen Bakanlar, afet bölgesine gitmek üzere hastaneden ayrıldı.