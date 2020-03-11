Bakanların korona virüs toplantısı başladı - Son Dakika

Bakanların korona virüs toplantısı başladı
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanlığında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:57 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanlığında bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görüşmenin ardından Bilim Kurulu toplantısına katıldı.
(İHA)
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