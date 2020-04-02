Bakanların ve Bakanlıkların sosyal medya analiz raporu yayımlandı - Son Dakika

Bakanların ve Bakanlıkların sosyal medya analiz raporu yayımlandı. Söz konusu verilere göre, toplam etkileşim sayısına göre birinci sırayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alırken, Sağlık Bakanlığı da toplam etkileşim sayısına göre birinci oldu.

İnternet, haber ve sosyal medya takip uygulaması olan Teleskop, Bakanlıkların ve Bakanların sosyal medya verilerini derleyerek 2020'nin Mart ayına ilişkin sosyal medya performans raporlarını yayımladı. "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bakanları Sosyal Medya Analiz Raporu"na göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Facebook, Twitter ve Instagram'da sağladığı toplam 50 milyon 545 bin 433 etkileşimle birinci sırayı aldı. Bakan Koca'yı 9 milyon 190 bin 35 etkileşimle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 milyon 142 bin 377 etkileşimle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu takip etti.

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bakanları Gönderi Ortalamasına Göre Etkileşim Raporu"na göre ise gönderi başına ortalama etkileşim sayısı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine birinci oldu. Bu raporda da ikinci sırayı Bakan Selçuk, üçüncü sırayı Bakan Soylu aldı.

Aynı verilerde yer alan "Twitter Analiz Raporu"na, "Instagram Analiz Raporu"na ve "Facebook Analiz Raporu"na göre de birinci sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Buna göre Bakan Koca, Twitter'da 19 milyon 943 bin 945 etkileşimle, Instagram'da 28 milyon 974 bin 535 etkileşimle, Facebook'ta ise 1 milyon 626 bin 953 etkileşimle Bakanlar arasında birinci oldu. Bakan Koca'yı Twitter'da ve Instagram'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk takip ederken, Facebook'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu takip etti.

"Sosyal Medya Takipçi Değişimi Raporu"nda yer alan verilere göre de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 milyon 946 bin 692 takipçi değişimi ile birinci oldu.

Bakanlıklıkların etkileşimleri

Söz konusu raporlarda, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bakanlıkları Sosyal Medya Performans Raporu" da yer aldı. Bu rapora göre ise Facebook, Twitter ve Instagram'da sağladığı toplam 3 milyon 2 bin 768 etkileşimle birinci sırayı Sağlık Bakanlığı aldı. Sağlık Bakanlığını, 2 milyon 978 bin 107 etkileşimle Milli Savunma Bakanlığı takip etti. Raporda üçüncü sırayı ise 2 milyon 105 bin 418 toplam etkileşimle İçişleri Bakanlığı aldı.

(İHA)