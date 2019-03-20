Bakanlarla Çektiği Fotoğraflarla İnternet Fenomeni Oldu
1 saat önce
Siirt'e 30 yaşındaki engelli genç, kente gelen Bakanlarla çektiği fotolarla internet fenomeni oldu.
Siirt
'e 30 yaşındaki engelli genç, kente gelen Bakanlarla çektiği fotolarla internet fenomeni oldu. Engelli gencin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile fotoğraf çektirmek. Eruh
ilçesinde ikamet eden Mehmet Yunus
ve Fehime çiftinin 3 engelli çocuğundan biri olan ve kent merkezindeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Ramazan Elçiçek, AK Parti
'nin hiçbir etkinliğini kaçırmıyor. Siirt'ti ziyaret eden Bakanlarla çekti fotoğraflarla fenomen olmayı başaran Elçiçek, kentin sevgilisi haline geldi. Bir anda kentin en çok aranan kişisi durumuna gelen Elçiçek'in en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la fotoğraf çektirmek. Elçiçek, "Cumhurbaşkanım siz Siirtlilerin eniştesisiniz. Ben sizi çok seviyorum, sizi görmek istiyorum. Sizi Siirt'e davet etmek istiyorum. Sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum" dedi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:00 Kaynak: İHA
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