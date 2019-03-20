Son Dakika Haberleri: Bakanlarla Çektiği Fotoğraflarla İnternet Fenomeni Oldu

Bakanlarla Çektiği Fotoğraflarla İnternet Fenomeni Oldu

1 saat önce

Siirt'e 30 yaşındaki engelli genç, kente gelen Bakanlarla çektiği fotolarla internet fenomeni oldu.

Bakanlarla Çektiği Fotoğraflarla İnternet Fenomeni Oldu, System.String[]
Siirt'e 30 yaşındaki engelli genç, kente gelen Bakanlarla çektiği fotolarla internet fenomeni oldu. Engelli gencin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmek.

Eruh ilçesinde ikamet eden Mehmet Yunus ve Fehime çiftinin 3 engelli çocuğundan biri olan ve kent merkezindeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Ramazan Elçiçek, AK Parti'nin hiçbir etkinliğini kaçırmıyor. Siirt'ti ziyaret eden Bakanlarla çekti fotoğraflarla fenomen olmayı başaran Elçiçek, kentin sevgilisi haline geldi. Bir anda kentin en çok aranan kişisi durumuna gelen Elçiçek'in en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmek. Elçiçek, "Cumhurbaşkanım siz Siirtlilerin eniştesisiniz. Ben sizi çok seviyorum, sizi görmek istiyorum. Sizi Siirt'e davet etmek istiyorum. Sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Siirt, Güncel
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