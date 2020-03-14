Son Dakika › Güncel › Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı... - Son Dakika
Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı...
6 saat önce
Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek, ziyaretler ertelenecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:44 Kaynak: AA
Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek, ziyaretler ertelenecek
Son Dakika Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi