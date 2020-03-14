Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı... - Son Dakika

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı...

6 saat önce

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek, ziyaretler ertelenecek.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı..., System.String[]

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek, ziyaretler ertelenecek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:44 Kaynak: AA
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