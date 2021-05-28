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Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu - Son Dakika

Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu

28.05.2021 11:42

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı', 81 ilden gelen çağrıları cevaplandırarak, şiddet mağduru kadınlara yardım ulaşmasını sağlıyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı', 81 ilden gelen çağrıları cevaplandırarak, şiddet mağduru kadınlara yardım ulaşmasını sağlıyor. 2019'da 1 milyon çağrıya cevap verilen merkezde, pandemi ile birlikte 2020'de 3,3 milyon çağrı çözüme kavuşturuldu.

Bakanlık bünyesinde 2002 yılında kurulan 'Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı' ile bugüne kadar başta aile içi ve kadına şiddet ile istismar konuları olmak üzere engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili sorunlara ilişkin 14 milyon çağrıya cevap verildi. 60 personelin görev yaptığı Sakarya'daki merkeze gelen acil çağrılar, vakanın bulunduğu kentin kolluk birimine bildirilerek müdahale edilmesi sağlanıyor. Vatandaşlardan gelen çağrılar 7 gün 24 saat cevaplandırılıyor. İşaret dili bilen görevlilerin işitme engellilere görüntülü görüşme hizmeti verdiği merkezde Kürtçe ve Arapça çağrılar da cevaplandırılıyor.

2020'DE 3,3 MİLYON ÇAĞRI GELDİ

Bakanlığın 'Alo 183' hattına gelen çağrılar pandemi ile birlikte arttı. 2019'da 1 milyon çağrıya cevap verilen merkezde, pandemi ile birlikte 2020'de 3,3 milyon çağrı çözüme kavuşturuldu. Destek hattına en fazla başvuru engelli hizmetleri konusunda yapıldı. Engelli hizmetlerindeki 71 bin müracaat, ağırlıklı olarak evde bakım, istihdam, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri, engelli hakları, indirimler, engelli kimlik kartları konularında oldu. Çağrılardan 58 bin 278'i kadın hizmetleri, 56 bin 444'ü çocuk hizmetleri, 21 bin 710'u aile ve toplum hizmetleri, 20 bin 600'ü çağrı merkezi hakkında bilgi, 20 bin 400'ü yaşlı hizmetleri, 9 bin 851'i erkeğe yönelik hizmetler, 1854'ü şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler için geldi.

'KORONAVİRÜS ETKİSİYLE TALEP ARTTI'

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı olan Alo 183 hattı ile ilgili bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emre Enginertan, hattın ilk kurulduğundan bugüne kadar toplam 14 milyon çağrıya karşılık verildiğini kaydetti. Enginertan, 2020 yılında koronavirüsün etkileriyle bakanlığımızın tüm hizmetlerinde olduğu gibi Alo 183'e de talep ciddi şekilde arttı. 2019 yılında 1 milyon çağrı gelmişken, 2020'de bu 3,3 milyon çağrıya çıktı. Bugün de aynı yoğunlukta devam ediyoruz. En fazla çağrı gelen 3 il İstanbul, Ankara, İzmir. Popülasyonla doğru orantılı olarak çağrılarımız yayılıyor. En çok talep gelen başlıklarımız genelde destekler; sosyal ve ekonomik destek gibi evde bakım hizmeti gibi özellikle maddi desteklerimiz ön planda. 183'ün bilinirliği özellikle hak sahipleri ve bizim muhataplarımızda var. Ama genel kamuoyunda bilinirliğini artırmak için daha fazla çaba gösteriyoruz. Bunun için hem sosyal medya üzerinden hem dijital mecralar üstünden duyurmak hem de belki kamu spotları ile bunun tanıtımını yapmak noktasında bazı planlamalarımız var dedi.

'O AMCAMIZ HUZUREVİNDE'

Enginertan, Alo 183 hattının bazen diğer kamu hizmetlerinin hatlarıyla karıştırılarak enteresan taleplerin de geldiğini ve bunlara da yardımcı olduklarını anlattı. Enginertan, Örneğin; doğum yapmak üzere olan bir hanımefendi ambulans çağırmış; fakat kocasına ulaşamıyor, 'kocama ulaşamıyorum, birazdan da ambulansa bineceğim, bir daha da arayamayacağım' diye bizi aramış. Biz de kocasına ulaşıp doğumdan önce kocasıyla hastanede buluşmalarını sağladık. Böyle hattımızın hizmet alanına girmiyor denebilecek olan konularda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine yaşlı bir vatandaşımız Alo 183 hattımızı arıyor 'yalnızım, yaşlıyım, hastayım, bir su içmek istiyorum; fakat suyu alacak takatim yok' diye başvuruyor. Bizim arkadaşlarımız da amcamızın tek yaşadığını, ihtiyaç sahibi olduğunu tespit etmişler ve hemen kolluk kuvvetleri ile konuşarak amcamızın kapısına su götürdük. O amcamız şu anda bakanlığımıza bağlı bir huzurevinde rahatça yaşıyor diye konuştu.

Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu
Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu
Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu
Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu
Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu
Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu
Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu
Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu

Engelli, Sakarya, Şehit, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlığın 'Alo 183' hattında pandemi yoğunluğu - Son Dakika


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